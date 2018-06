Blaulicht | Freitag, 29. Juni 2018 Freitag, 29. Juni 2018

Ostalb-​Feuerwehren: Starke Teamleistungen beim Leistungsabzeichen

Fotos: hs

Wer bei Jogis Jungs in Russland starke Teamleistungen schwer vermisst hat, der kommt jetzt bei den Floriansjüngern auf dem Sebaldplatz in Schwäbisch Gmünd voll auf seine Kosten. Dort finden am Freitag und Samstag die Abnahmen zu den Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold statt.

ÜberFeuerwehrleute inTeams ausWehren des Ostalbkreises treten an. Starke Leistungen und hohe Motivation bereits bei der Vorbereitung stecken hinter diesen Prüfungen. Zusätzlich zum normalen Übungs– und Einsatzdienst trafen sich die Gruppen bis zuMal, um auf das Leistungsabzeichen zu trainieren. Auch erfreulich viele Zuschauer haben sich an den Übungsbahnen vor dem Gmünder Feuerwehrhaus eingefunden. Mit Beifall für den tollen Teamgeist der Frauen und Männer der Ostalb-​Feuerwehren wird dabei nicht gespart. Ausführlicher Bericht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

