0 : 1 gegen Köngen: Titelträume des TSGV Waldstetten zerplatzt

Kurz vor dem Ende der Saison hat der TSGV Waldstetten auf eigenem Platz die mögliche Meisterschaft in der Landesliga vergeigt. Am vorletzten Spieltag hat man sich gegen den kampfstarken TSV Köngen sehr schwer getan und letztlich verdient mit 0 : 1 verloren.

Der TSV Köngen hat eine sagenhafte Aufholjagd seit der Winterpause gestartet, in den letzten sechs SpielenPunkte geholt und kann noch den Klassenerhalt schaffen. Zu Beginn der Partie zeigten sich die Gäste hellwach und wild entschlossen, den Hausherren Paroli zu bieten. Nach zwei Minuten pennte erstmals die TSGV-​Defensive, weshalb Torhüter Bernd Stegmaier Kopf und Kragen riskieren und zwei freistehende TSV-​Spieler am Einschuss hindern musste.Die erste wirkliche Chance erarbeitete sich der TSGV nach einer starken Viertelstunde. Ein Schuss von Edgar Fischer aus zehn Metern wurde gerade noch abgeblockt. Einige Minuten später kam Tobias Kubitzsch aus zwölf Metern frei zum Schuss, doch er knallte das Leder über den Kasten. In der. Minute erkämpfte sich Marcel Waibel im Mittelfeld das Leder und eilte gen Tor. Er bediente an der Strafraumgrenze Ferhat Karaca, der dem freistehenden Kleinmann auflegte, doch dessen Direktschuss ging neben das Tor. Nach einem Eckball köpfte dann Waibel an die Latte. In der. Minute erkämpften sich Karaca und Waibel das Leder. Waibels Hereingabe von der Grundlinie wurde vor dem einschussbereiten Karaca von einem TSV-​Spieler gerade noch zur Ecke gelenkt. Den anschließenden Eckstoß verwertete Waibel per Kopfball-​Aufsetzer, doch der TSV-​Keeper reagierte mit einem tollen Reflex auf der Linie.Nach dem Wechsel waren die Hausherren zunächst obenauf mit Chancen im Minutentakt durch Waibel per Kopf und einer Granate von Karaca, die gerade noch abgeblockt wurde. Wie aus dem Nichts fiel dann in der. Minute das. Die Waldstetter Defensive ließ sich bei einem Konter ausspielen. Eigentlich war der Ball schon aus der Gefahrenzone gewesen, doch eine schläfrige und schlampige Abwehraktion nutzte der stets hellwache und immens fleißige Max Pradler gekonnt aus, um zur Führung zu vollenden.Sieben Minuten später hätte eine tolle Kombination von Özgür und Ebner den Ausgleich verdient gehabt, doch der Abschluss von Ebner war zu unkonzentriert. Die kompakt stehenden Gäste ließen in der Folgezeit keine nennenswerten Chancen mehr zu, zumal sich der TSGV sehr umständlich anstellte – als ob man den Ball geradezu mit Samthandschuhen im gegnerischen Tor unterbringen wollte. So blieb es beim letztlich nicht unverdienten Erfolg der Gäste.Der TSGV Waldstetten zeigte nicht den nötigen Biss und ließ zum Teil das kämpferische Moment vermissen, als ob man nur spielerisch den Gästen beikommen wollte. Ganz anders jedoch agierte der TSV, der sich mit Mann und Maus in jeden Ball hineinwarf und sich mit dem Glück des Tüchtigen diesen unerwarteten Auswärtserfolg erkämpfte. Trainer Stefan Hartenstein war nach dem Erfolg überglücklich und sehr stolz auf seine Mannen, die taktisch und kämpferisch zu gefallen wussten. Der Torschütze des Tages wurde einmal mehr seinem Ruf gerecht, dass er wie aus dem Nichts zu seinen Treffern kommt. TSGV-​Trainer Mirko Doll war mit dem spielerischen Können seiner Mannschaft nicht unglücklich, aber ihm fehlte der letzte Biss und damit der Siegeswillen. So blieb ihm nur noch, dem Konkurrenten FC Heiningen zur Meisterschaft zu gratulieren.TSGV Waldstetten: Stegmaier – Avigliano (. Perkins), Fischer (. Cinar), Jimenez Martínez, Ebner, Rosenfelder, Kleinmann (. Molner), Karaca, Kubitzsch, Cetinkaya (. Özgür), WaibelTor:Pradler (.)

