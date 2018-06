Sport | Sonntag, 03. Juni 2018 Sonntag, 03. Juni 2018

3 : 0 gegen Frickenhausen: FC Bargau macht Klassenerhalt perfekt

Galerie (5 Bilder)

Fotos: edk

Die Konstellationen der Paarungen am vorletzten Spieltag haben im Tabellenkeller der zweiten Landesliga-​Staffel Hochspannung versprochen. Im letzten Saison-​Heimspiel ist es dem FC Bargau gelungen, die für den Klassenerhalt noch notwendigen drei Zähler einzufahren.

3

0

38

1

0

2

0

3

0

84

77

67

90

1

0

9

2

0

35

3

0

90

Durch einen hart erkämpften, aber letztlich dann doch souveränen-Erfolg über den FC Frickenhausen erhöhten die Mannen um Mannschaftskapitän Kevin Hegele ihr Punktekonto auf nunmehrZähler und können am kommenden Samstag ganz beruhigt in die abschließende Partie beim noch abstiegsbedrohten TSV Köngen gehen.Tobias Klotzbücher brachte die Schwarz-​Weißen mit einem sehenswerten Treffer ins lange Eck zumbereits nach neun Minuten auf die Siegerstraße. Zehn Zeigerumdrehungen vor dem Seitenwechsel legte dann Christian Kreutter nach einer Flanke von links durch Tino Reichelt per Kopfball dasnach und sorgte damit für einen beruhigenden Halbzeitvorsprung.Allerdings ergab sich der FC Frickenhausen keineswegs seinem Schicksal, denn auch der FCF schwebte bei diesem Spielstand weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Mit großer Einsatzbereitschaft und dem quirligen und torgefährlichen Stürmer Kögler versuchten die Gäste, den möglichen Anschlusstreffer zu erzielen, doch der FC Bargau hielt sehr gut dagegen. Die Bargauer Defensive um Keeper Lukas Huttenlauch präsentierte sich äußerst stabil und konnte auch mit etwas Glück den zweiten Zu-​Null-​Erfolg in Serie aufrecht erhalten.Per Schlenzer ins lange Eck macht Joker Christian Frey alles klarAls der kurz zuvor erst eingewechselte Christian Frey in der Nachspielzeit durch einen wundervollen Schlenzer ins lange Eck des Torgebälks das entscheidendeerzielte, durften die Germanen endgültig den Sieg und den damit verbundenen Klassenerhalt feiern, was nach einer äußerst bescheidenen Hinserie fast niemand mehr für möglich gehalten hatte. Trainer Stefan Klotzbücher hob hierfür noch einmal das Team hervor, das sich nicht von seinem Weg abringen ließ und für das angestrebte Ziel Klassenerhalt nie aufgegeben hat.FC Germania Bargau: Huttenlauch – Philipp Zoidl, T. Klotzbücher (. Herkommer), Hegele, Istel, Neumann, Reichelt (. Falcone), Voitk, Maier (. A. Klotzbücher), Kreutter (. Frey), UnfriedTore:T. Klotzbücher(.),Kreutter (.),C. Frey (.)

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 81 Sekunden.

