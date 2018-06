Ostalb | Sonntag, 03. Juni 2018 Sonntag, 03. Juni 2018

Archäologischer Pfad auf dem Rosenstein

Am Sonntag fand auf Einladung von Bürgermeister Frederick Brütting die offizielle Eröffnung und Einweihung des rund sechs Kilometer langen archäologischen Rundwegs „archaeopfadROSENSTEIN“ mit insgesamt elf Stationen an geschichtlich bedeutsamen Stellen statt.

000

Am Rosenstein gibt es zahlreiche archäologische Stätten aus vielen unterschiedlichen geschichtlichen Epochen, die mit den Funden aus der Kleinen Scheuer ausschlaggebend für die Idee zur Anlegung eines archäologischen Rundweges und dementsprechender Informationstafeln waren. Auch Grabungen an der Teufelsmauer auf dem Mittelberg bestätigten, dass es dort keltische Siedlungen mit bedeutenden Wallanlagen gab. Bereits in der jüngeren Altsteinzeit, vor etwaJahren, suchten eiszeitliche Rentierjäger Schutz in den Höhlen des Rosensteins. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung

