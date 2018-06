Sport | Sonntag, 03. Juni 2018 Sonntag, 03. Juni 2018

Bitter: Der VfL Iggingen steigt aus der Fußball-​Bezirksliga ab

Mit einem 4 : 2 -Sieg über die Sportfreunde Lorch hat sich der TSV Heubach am vorletzten Spieltag der Bezirksliga-​Saison den Relegationsplatz gesichert. Aufgrund der 1 : 3 -Niederlage des VfL Iggingen zu Hause gegen die TSG Nattheim sind die Heubacher für den VfL mit vier Punkten Abstand nun uneinholbar. Iggingens Abstieg ist damit ebenfalls besiegelt.

Iggingen – NattheimAuch wenn der Wille zum Klassenerhalt bei den Iggingern groß war, so reichte er dennoch nicht aus, um die TSG Nattheim zu bezwingen. Von Beginn an zeigten sich die Gäste präsenter und waren immer den einen Schritt schneller als die Hausherren. Gepaart mit viel Ballbesitz dauerte es nur bis zu zur. Minute, ehe die Nattheimer durch einen Distanzschuss von Brümmer in Führung gingen. In der Folge hatte die TSG gleich zwei gute Chancen auf das, vergab jedoch beide. Wie aus dem Nichts gelang es dann Koc in der. Minute, ebenfalls per Fernschuss, den Ausgleich zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel allerdings fielen die Igginger zu schnell in alte Muster zurück. Ein Abwehrfehler sechs Minuten nach Wiederanpfiff führte zumdurch Brümmer. Der VfL versuchte sich noch einmal aufzuraffen und gab alles, um eventuell doch noch einen Punkt zu retten. Aber die Nattheimer waren unerbittlich. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss erzielte Burr dasfür die Gäste und schoss damit gleichzeitig den VfL Iggingen in die Kreisliga A.VfL Iggingen: Honold – König (. Schmid), A. Herr, Vogt (. Kössl), B. Sachsenmaier, Fuchs (. Stegmaier), Gulz, Aksoy (. Guth), Zall, Koc, V. SachsenmaierDer TSV Heubach hat es tatsächlich geschafft. Aus eigener Kraft erzwingen die Heubacher ihre Platzierung auf dem Abstiegs-​Relegationsplatz. Und das war ein hartes Stück Arbeit. Obwohl die Sportfreunde Lorch schon seit einigen Wochen sicher auch in der nächsten Saison Bezirksliga spielen, hatten sie nicht die Absicht, den Heubachern irgendetwas zu schenken.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 80 Sekunden.

