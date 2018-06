Ostalb | Sonntag, 03. Juni 2018 Sonntag, 03. Juni 2018

Oldtimertreffen in Heubach

Fotos: Gerhard Nesper

Im Rahmen des Heubacher Oldtimer-​Treffens fand bereits zum 13 . Mal das bekannte, beliebte und traditionsreiche Audi-​Festival statt. Die „Interessengemeinschaft Audi Typ 43 “ mit ihrem Sprecher Gunther Holley hatte über das Wochenende zum Treffen aller klassischen Fahrzeuge aus der Geschichte der Audi AG eingeladen.

Dabei fand am Sonntag auch ein markenoffenes Treffen statt, zu dem sich einige Clubs angemeldet hatten, wobei Oldtimer aller Fabrikate, sowie Oldtimerbusse und Nutzfahrzeuge zu sehen waren und tausende von Freunden und Fans der antiken Raritäten es sich nicht nehmen ließen, zu schauen, zu diskutieren, zu fotografieren und fachzusimpeln. Am Donnerstag waren schon einige Oldtimer angereist und zwar aus Holland, Österreich, Belgien, der Schweiz und in Deutschland von Bayern bis an die Nordsee. Abends saß man dann im Lamm gemütlich beieinander. Am Freitag Abend traf man sich im Goldenen Hirsch, nachdem man in Bopfingen die Oldtimerhalle „Wagen“ besucht hatte und am Samstag machte man eine Ausfahrt ins Mercedes-​Museum nach Stuttgart. Was sonst noch unternommen wurde und welche Raritäten ausgestellt waren, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

