Samstag, 30. Juni 2018

Fußball: Neue Jugendspielgemeinschaft Staufen

Die Vereine TSB Schwäbisch Gmünd, TSV Mutlangen, TSV Großdeinbach und TV Lindach haben sich entschlossen, ab der kommenden Saison als Spielgemeinschaft im Fußball-​Juniorenbereich anzutreten.

Von diesem Sommer an trainieren und spielen die A-​, B– und C-​Junioren der vier Vereine gemeinsam unter dem Namen „Juniorteam Staufen“. Als Trainings– und Spielorte sind aktuell die Sportanlagen des TSV Mutlangen und des TSV Großdeinbach geplant. Mehr am Montag in der Rems-​Zeitung.

