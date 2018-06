Tausende Besucher beim 70er Fest in Gmünd

Schwäbisch Gmünd | Samstag, 30. Juni 2018 Samstag, 30. Juni 2018

Tausende Besucher beim 70 er Fest in Gmünd

Galerie (23 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Mit dem traditionellen Gottesdienst in der Augustinuskirche, der von Dekanin Ursula Richter zelebriert wurde, starteten die 57 Altersgenossinnen und –genossen des Jahrgangs 1948 bereits am vergangenen Donnerstag in das Festwochenende.

Angeführt von Janina Edelbauer mit ihrem Kolpingorchester setzte sich dann der Festzug in Richtung Innenstadt in Bewegung. Auch der Musikverein Straßdorf mit seinem Dirigenten Martin Pabst sorgte für musikalische Unterhaltung in der Gassen der Altstadt. Natürlich war auch wieder der Gamundia-​Express und das Elektrozügle mit von der Partie. Nach dem Motto „Beschwingt durchJahrzehnte“ erklangen aus einer nachgebauten Musikbox, die auf einem Pkw-​Anhänger transportiert wurde, die damaligen Hits von Elvis, Jack White, Daniel Gerard, den Flippers, Dean Martin, Peter Maffay und vielen mehr aus den Lautsprechern. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

