Ostalb | Montag, 04. Juni 2018

3000 Windeln für die Drillinge in Ruppertshofen

Galerie (5 Bilder)

Foto: gbr

Da gab es am Samstag in Ruppertshofen ziemlich große Augen: Die Eltern der kürzlich geborenen Drillinge bekamen eine ganze Palette mit 3000 Windeln frei Haus geliefert.

Noch sind die Neugeborenen in der Klinik, doch sobald Sophie, Paula und Luisa nach Hause kommen dürfen, werden ohne Zweifel jede Menge Windeln benötigt. Wie es zu diesem ganz besonderen Geschenk kam, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 17 Sekunden.

