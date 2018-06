Sport | Montag, 04. Juni 2018 Montag, 04. Juni 2018

Das finale Derby: Stephan Fichter ist längst ein Fixpunkt bei Normannia Gmünd

Was war das doch ein spannendes letztes Heimspiel des Fußball-​Verbandsligisten Normannia Gmünd. Zunächst das eigene knappe 1 : 0 gegen Neckarrems erreicht – und dann minutenlang auf das Ergebnis aus Hall gewartet, wo der Zweite Ilshofen letztlich doch noch den Siegtreffer erzielt hat. Meisterschaft vertagt.

Die Verbandsliga lässt für den neutralen Fußballfan in dieser Saison tatsächlich keine Wünsche offen. Lange Zeit eine scheinbar klare Angelegenheit für die Sportfreunde Dorfmerkingen – zwischenzeitlich hatte die Mannschaft von Helmut Dietterle sieben Zähler Vorsprung vor der Normannia – dann lange Zeit ein Vierkampf. Am kommenden Wochenende entscheidet sich dann die Meisterfrage zwischen Normannia Gmünd (tritt zum Derby beim TSV Essingen an) und dem TSV Ilshofen (empfängt die SKV Rutesheim). Kapitän Stephan Fichter hat den Rummel um diese Partie relativ entspannt miterlebt. „Ich bin einer der erfahreneren Akteure und hab so etwas schon dreimal miterlebt. Im vergangenen Jahr bin ich über die Relegation mit der TSG Backnang in die Oberliga aufgestiegen. Da ging es auch schon bis zum Ende um Platz zwei, ebenfalls im Duell mit Ilshofen“, erinnert sich Fichter nur zu gut an die vergangene Saison, nach der er schließlich zur Normannia gewechselt ist.Bei den Gmündern hat er sich schnell als Fixpunkt etabliert, trägt nach der langen Verletzungsmisere von Marcel Funk längst dessen Kapitänsbinde und trägt mit seiner Erfahrung dazu bei, dass die insgesamt doch recht junge Mannschaft zu solch einer Konstanz in der Saison gefunden hat. „Ich habe den Jungs schon vor dem Spiel versucht, mit auf den Weg zu geben, dass solche Spiele einfach geil sind, vor so einer großen Kulisse zu spielen und nicht einfach nur um die goldene Ananas. Dafür spielen wir doch Fußball. Fußballherz, was willst du mehr?“, berichtet Fichter von der Situation aus der Mannschaft heraus.

