Heubach: Max Giesinger in der Waldschenke

Die Eventreihe des Senders Radio 7 feierte Premiere in Heubach. Sänger und Songwriter Max Giesinger begeisterte mit seinem Auftritt 100 Ticketgewinner. Die draußen wartenden Fans wurden nicht vergessen.

ÜberBewerbungen waren für das erste Gaststuben-​Konzert eingegangen. Alle hätten sich gefreut Max Giesinger in ihren Räumen begrüßen zu dürfen. Die Waldschenke auf dem Rosenstein kam in die engere Auswahl und Wirt Stephan Metzger wurde schließlich zum Gewinner geklickt. NurGäste durften zum exklusiven Konzert. In der RZ vom. Juni kann man’s nachlesen.

