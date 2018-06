Schwäbisch Gmünd | Montag, 04. Juni 2018 Montag, 04. Juni 2018

Kompendium „Erhaltenswerte Quartiere in Schwäbisch Gmünd“ vorgestellt

Foto: esc Stadtplan: Baudezernat Schwäbisch Gmünd

„Ohne die Mitarbeit des harten Kerns von Pro Gamundia wäre es unmöglich gewesen dieses Kompendium zu erstellen“, sagt Gmünds Baubürgermeister Julius Mihm bei der Vorstellung der lesenswerten Informationsschrift über erhaltenswerte Stadtquartiere und Gebäude in Schwäbisch Gmünd.

Es sind nicht die Richtlinien des Denkmalschutzes, um die es den Mitgliedern von Pro Gamundia geht. Auch Bürgermeister Mihm betont: „Es geht darum, achtsamer mit der Stadt umzugehen, der vorhandenen Substanz – geistiger wie materieller – mehr Respekt zu zollen.“ Seine persönliche Ansicht sei, dass der Stadt mehr gedient wäre, wenn „man mehr auf die geistige Substanz achten würde“. Was der städtebauliche Leitfaden bewirken soll, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

