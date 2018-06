Schwäbisch Gmünd | Montag, 04. Juni 2018 Montag, 04. Juni 2018

Remsstrand: Verpachtung ohne vorherige Information des Gemeinderats

Foto: hs

Die Verpachtung des beliebten Remsstrands an einen Gastronomiebetrieb schlägt hohe Wellen. Vor allem die Grünen und die Linke bemängeln in ersten Reaktionen die eigenmächtige Vorgehensweise der Stadtverwaltung.

Nach bislang vorliegenden Informationen wurden weder die Stadträte noch die Remspark-​Anwohner zuvor von dieser Rathaus-​Entscheidung in Kenntnis gesetzt. „Wir wissen bislang nur, was in der Zeitung steht“, so heißt es allgemein. Markus Herrmann, Pressesprecher der Stadtverwaltung, verteidigt den Schritt: Eine solche Verpachtung sei grundsätzlich das „Geschäft der laufenden Verwaltung“. Bereits im vergangenen Jahr sei der Pächter mit dieser Remsstrand-​Idee auf die Stadt zugekommen. Die Verwaltung sehe nur Vorteile, so bei der öffentlich-​sozialen Kontrolle gegen Vandalismus. Der Strandsaum vor den Treppen bleibe öffentlich zgänglich. Mehr zum strittigen Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 30 Sekunden.

