Ostalb | Montag, 04. Juni 2018 Montag, 04. Juni 2018

Würdiger Platz für die alte Glocke aus Zimmerbach

Foto: brgw

Die Tradition wird in Zimmerbach auch vom christlichen Glauben maßgeblich geprägt. Neben der imposanten Kirche gibt es an der Ortsdurchfahrt sogar einen Weinberg mit Kruzifix und schon bald am Dorfplatz auch ein Podest mit einer alten Kirchenglocke – dort, wo einst ein Friedhof war.

Die Kirche bekommt neue Glocken, aber als Blickfang auf dem Dorfplatz macht die größere der beiden alten Glocken immer noch etwas her. In ehrenamtlicher Arbeit wurde ein würdiger Platz zur Präsentation der Glocke geschaffen. Wo dies ist und warum in Zimmerbacher die alten Glocken ausgetausche werden mussten, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.

