Feuerwehr in Böbingen macht sich Sorgen um die Einhaltung der Hilfsfristen

Probleme mit zu viel Verkehr und zu hohem Tempo hatten die Böbinger auf der Landesstraße nach Heubach schon vorher. Doch seit im Zuge von Bauarbeiten an der Südumgehung von Mögglingen eine Umleitungsstrecke ausgeschildert ist, sind die Zustände zeitweise sogar katastrophal. Und dies behindert die Feuerwehr bei einem Alarm!

„Das Telefon klingelt ständig bei uns im Rathaus“, berichtet Bürgermeister Jürgen Stempfle. „Die Leute erwarten, dass der Schultes das Problem beheben kann. Aber leider steht das nicht in meiner Macht!“ Stempfle hat sich daher ans Regierungspräsidium und an das Straßenverkehrsamt des Ostalbkreises gewandt. Warum sich die Feuerwehr Sorgen um die Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfristen macht, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung!

