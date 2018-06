Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. Juni 2018 Dienstag, 05. Juni 2018

Diversity-​Tag bei der A.L.S.O.

Fotos: esc

Auch wenn das deutsche Wort „Vielfalt“ vielen mehr sagt, als der englische Begriff „Diversity“ – gemeint ist dasselbe: Toleranz, Zusammenhalt, Gemeinschaft. Der Tag der Vielfalt wird seit sechs Jahren im A.l.s.o-Café gefeiert und erinnert damit auch an die Charta der Vielfalt.

„Genießt die Vielfalt“, rief A.l.s.o.-Geschäftsführerin Karin Schwenk den Gästen zu, als sie gemeinsam mit Ali Nagelbach (ebenfalls A.l.s.o.-Geschäftsführer) am Dienstag den Diversity-​Tag eröffnete. Geboten wurde unter dem Titel „Netzwerk Vielfalt“ eine Kontaktvbörse mit verschiedenen Info– und Mitmachangeboten. Ein buntes – und internationales – Mittagsbuffet war sichtbares und schmeckbares Zeugnis für die Vielfalt bei der A.l.s.o., wobei viele derer, die es zubereitet hatten, nicht mitessen durften. Es ist Ramadan. Musikalisch begleitet wurde das Fest von „Los Diakonos“. Welche Bedeutung der Tag für viele Gmünder Organisationen hat, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

