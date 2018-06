Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. Juni 2018 Dienstag, 05. Juni 2018

Innovativer Bildungsort am Nepperberg

Galerie (2 Bilder)

Fotos: nb

Unbemerkt von der großen Öffentlichkeit entsteht auf einer zwei Hektar großen Fläche am Nepperberg derzeit ein Ort, der in sozialer und ökologischer Hinsicht Perspektiven aufzeigen soll. Perspektiven, die auf all den Wünschen beruhen, die Schüler deutschlandweit geäußert haben.

250

4000

Angefangen hat alles mit einem Funkenflug. So nannte sich eine Schüler– und Studentenbewegung, für die Krishna Saraswati hauptberuflich tätig war. In ganz Deutschland waren sie unterwegs. Als Wünschesammler. Und als Funkenflieger. Und immer mit der Frage im Gepäck, wie eine zukunftsfähige Bildung auszusehen hat. Am Ende hatten sieSchulen besucht undWünsche gesammelt. Und Antworten, die erstaunten und zugleich berührten. Welche Wünsche das waren, wie dieser besondere Ort der Bildung am Nepperberg aussieht und was für die Zukunft alles geplant ist, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 33 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!