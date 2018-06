Ostalb | Dienstag, 05. Juni 2018 Dienstag, 05. Juni 2018

Ob Fungizid im Götzenbachstausee ist, ist nicht sicher

Galerie (2 Bilder)

Fotos: FFW Eschach

Ein Bericht über ein Pflanzenschutzmittel, das möglicherweise über eine Zuleitung in den Götzenbachstausee gelangt war, hat offensichtlich zur Gerüchtebildung beigetragen. Es bedarf also Fakten, die erklären, was denn nun am Pfingstsamstag tatsächlich im Eschach-​Helpertshofen passiert ist.

Der Kommandant der Eschacher Feuerwehr, Peter Wahl, zeigte sich wenig begeistert, ob der Mitteilung, dassLiter Pflanzenschutzmittel in einen Zulauf zum Götzenbachstausee geflossen seien. Um die Geschehnisse ins rechte Licht zu rücken, erklärt er, dass es sich zum einen um die Fungizide „Vegas“ und „Proline“ gehandelt habe. Und zwar so verdünnt, dass von denLitern FlüssigkeitLiter reines Wasser gewesen seien. Ob davon überhaupt etwas in den rund fünf Kilometer entfernten See gekommen ist, könne er nicht sagen. Warum er da seine Zweifel hat, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

