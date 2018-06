Sport | Dienstag, 05. Juni 2018 Dienstag, 05. Juni 2018

Stadtverband Sport zieht Bilanz

Für den Vorsitzenden des Stadtverbands der Gmünder Sportvereine, Ralf Wiedemann, war es seine erste Hauptversammlung, bei der er Bericht erstattete, ansonsten waren viele „alte Hasen“ aus den Vereinen sowie die ehemaligen Vorsitzenden, Edelbert Krieg, Joachim Bläse, Christian Kemmer und Michael Svoboda unter den Besuchern am Montagabend in der Straßdorfer Gemeindehalle.

Gleich zu Beginn der Hauptversammlung standen zwei herausragende Ehrungen auf der Tagesordnung: Hanne Kessler (TC Hussenhofen) und Edmund Wagenblast (TV Straßdorf) bekamen die Ehrenplakette des Stadtverbands für ihr jahrzehntelanges Engagement im Sport und Ehrenamt verliehen. Neu in den Vorstand wurden Michael Hieber (TSB Gmünd) und Steffen Kregler (Schwimmverein) gewählt. Am Ende stellte Dr. Gerold Bläse das Konzept der Gmünder Trainerakademie vor. Ausführlicher Bericht am Dienstag im Sportteil der Rems-​Zeitung.

