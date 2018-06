Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. Juni 2018 Dienstag, 05. Juni 2018

Staufermedaille für Peter Schwarz

Preise und Auszeichnungen für Journalisten gibt es im Land gar nicht so wenige, aber dass einer die Staufermedaille erhält, ist selten. Verdienste um das Gemeinwohl werden damit gewürdigt.

Der in Schwäbisch Gmünd wohnende, in Waiblingen arbeitende Lokaljournalist Peter Schwarz erhielt die Staufermedaille in einer Feierstunde im Prediger-​Refektorium. Preise für seine Arbeit hat Peter Schwarz schon einige erhalten. Die Staufermedaille hat auch mit den Themen zu tun, die Peter Schwarz intensiv verfolgt hat und in denen er das Kleine mit dem großen Ganzen verbindet, lokales Geschehen mit dem Gesellschaftlichen und Globalen. Er hat intensiv über den Amoklauf von Winnenden und seine Folgen für die Angehörigen der Opfer geschrieben und ihnen eine Stimme gegeben, ebenso über den von den NSU-​Terroristen ermordeten Enver Simsek und dessen Familie. Und er ist TSB-​Jugendleiter im Bereich Fußball.

