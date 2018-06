Blaulicht | Mittwoch, 06. Juni 2018 Mittwoch, 06. Juni 2018

65 -​Jährige wird Opfer von Trickbetrügern

Galerie (1 Bild)

Am Dienstag erschlich sich ein unbekannter Mann durch mehrere Anrufe bei der 65 -​jährigen Geschädigten aus Heubach das Vertrauen, indem er sich als Marco ausgab, der dringend Bargeld zur Anzahlung für einen bevorstehenden Hauserwerb benötige.

20

25

07361

5800

Da die Geschädigte davon ausging, dass es sich dabei um den ihr persönlich bekannten Mitarbeiter eines Pflegedienstes handelt, hob sie von der Bank einen vierstelligen Bargeldbetrag ab, den sie zusammen mit mehreren Schmuckstücken einer unbekannten Frau am vereinbarten Übergabeort in der Hauptstraße übergab. Personenbeschreibung der Frau: Ca.Jahre alt, südländisches Aussehen, schlank, sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war sie mit einem roten Kleid mit Streifen. Die Polizei in Aalen bittet hierzu um Zeugenhinweise unter Telefon/​

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!