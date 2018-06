Ostalb | Mittwoch, 06. Juni 2018 Mittwoch, 06. Juni 2018

Ausstellung im Lorcher Gymnasium eröffnet

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Miriam Siegfried

Die Wanderausstellung „Demokratie stärken — Rechtsextremismus bekämpfen. Baden-​Württemberg für Demokratie und Menschlichkeit“ macht Halt in Lorch. Jetzt wurde im Gymnasium die Ausstellung eröffnet und die Schülermentoren wurden ernannt.

„Unser Bildungsziel ist es, mündige Bürger zu bekommen, die in der Demokratie Verantwortung übernehmen“, stellte Schulleiterin Christine Wakarecy dem Nachmittag voran. Um dieses Anliegen verstärkt anzugehen, gastiert derzeit die Wanderausstellung der Friedrich-​Ebert-​Stiftung in der Aula des Gymnasiums Friedrich II in Lorch. Aber nicht nur dieAusstellungstafeln, die mit Bildern und Texten bedruckt sind, liefern Informationen. Zusätzlich wurdenSchülerinnen und Schüler der. Klassenstufe zu Schülermentoren ausgebildet, die nun ihre Mitschüler oder andere Interessierte durch die Ausstellung führen können. Mehr zu den Grundlagen und Hintergründen der Ausstellung in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 30 Sekunden.

