Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Juni 2018

Krönungsmantel: Die „Unvollendete“ ist bald fertig

Unter Federführung von Stephan Kirchenbauer-​Arnold und Gundi Mertens wurde 2011 mit der Nachbildung des Krönungsmantels begonnen. Drei Jahre später, im Jahr der Landesgartenschau, wurde die noch unvollendete Replikation erstmals im Museum im Prediger gezeigt. Nun steht sie kurz vor der Vollendung.

Als die „Unvollendete“ wurde der Mantelder Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Unabhängig davon, wann die Ehrenamtlichen mit den letzten Stickarbeiten fertig sind, wird der Mantel in der jetzigen unvollendeten Form noch bis Ende des Jahres im Museum zu sehen sein.Im Januardann wird er den Platz im. Obergeschoss verlassen, damit die noch fehlenden Bordüren, Emailplättchen und die kleine Webkante angebracht werden können. An welchem Platz der kostbare Mantel anschließend zu sehen sein wird, was das Konzept des Museums vorsieht und warum die Arbeiten so aufwendig sind, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

