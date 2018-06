Ostalb | Mittwoch, 06. Juni 2018 Mittwoch, 06. Juni 2018

Peta erstattet Anzeige gegen Hofbetrieb aus Lorch

Deutschlands größte Tierrechtsorganisation Peta hat die Betreiber eines Hofes bei Lorch bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen angezeigt. Die genannten Gründe sind schwerwiegend; die Verantwortlichen des Hofes weisen alle Anschuldigungen von sich.

„Tote und verletzte Tiere in verdrecktem EU-​Förder-​Stall in Lorch“ – so lautet die Schlagzeile einer Pressemitteilung von Peta am Mittwoch. Auf Bildmaterial vom. Juni, das der Tierrechtsorganisation von einem Zeugen zugespielt worden sei, seien zahlreiche Tiere zu sehen, die in ihren eigenen Ausscheidungen stehen und liegen mussten.Um welche weiteren Vorwürfe es sich handelt und wie sich die Verantwortlichen gegenüber der Rems-​Zeitung äußerten, das steht in der Donnerstagausgabe.

