Remsstrand und Zeiselberg: „Reizthemen“ im Gemeinderat von Gmünd?

Wenn am heutigen Mittwoch, 6 . Juni, ab 16 . 30 Uhr im großen Saal des Gmünder Rathauses der Gemeinderat tagt, stehen die beiden aktuellen „Reizthemen“ , sprich die Gastronomie am Remsstrand und auf dem Zeiselberg, offiziell gar nicht auf der Tagesordnung. Man darf aber trotzdem spekulieren, ob aus aktuellem Anlass unter Bekanntgaben oder beim Punkt „Anfragen der Mitglieder des Gemeinderats“ diese Themen zur Sprache kommen werden.

Auf dem Zeiselberg war es nicht die Gastronomie an sich, die für Diskussionen gesorgt hat, sondern die Dimension der geplanten (und mittlerweile vom Gemeinderat mehrheitlich gut geheißenen) Wirtschaft. Inzwischen wurde jedoch bekannt, dass dieses Vorhaben eventuell nicht planmäßig zur Remstal-​Gartenschau fertig werden könnten.Auch am Strand der Rems soll künftig eine Bewirtung stattfinden — und auch darüber wurde nicht zuletzt in sozialen Netzwerken im Internet schon heftig diskutiert. An der Rems geht es den Kritikern vor allen darum, dass dort das Ufer als Naherholungsbereich für die Bevölkerung frei zugänglich bleiben soll.Die Rems-​Zeitung wird bei der Sitzung heute die Ohren offen halten und ihre Leserinnen und Leser in der Ausgabe vom. Juni über das auf dem Laufenden halten, was gesprochen wird.

