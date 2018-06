Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Juni 2018 Mittwoch, 06. Juni 2018

Stadtfest in Schwäbisch Gmünd

Am Freitag und Samstag, 8 . und 9 . Juni, findet das traditionelle Gmünder Stadtfest statt. Los geht es am Freitag um 18 . 45 Uhr mit dem Metzgersritt, der sich von der Bocksgasse zur Bühne am Oberen Marktplatz bewegt. Hier folgt dann der Fassanstich durch Oberbürgermeister Richard Arnold.

Vereine werden auch in diesem Jahr neben den gastronomischen Betrieben für die Bewirtung sorgen. Der Stadtfest-​Samstag beginnt traditionell mit den Altersgenossenfesten – umUhr startet derer-​Umzug des Jahrgangsvom Sebaldplatz aus. Ab zehn Uhr startet das Bühnenprogramm mit Musik, Folkloreauftritten und verschiedenen Tanzvorführungen am Oberen Marktplatz, am Johannisplatz und am Kornhausplatz. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Juni. Unter anderem finden sie dort auch die Teilnehmer-​Liste deser-​Umzugs.

