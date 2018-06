Sport | Mittwoch, 06. Juni 2018 Mittwoch, 06. Juni 2018

TSGV Waldstetten setzt einen Fanbus zum ersten Relegationsspiel ein

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Zwar hat der TSGV Waldstetten die Meisterschaft am vergangenen Spieltag verpasst, dennoch kann die Mannschaft von Mirko Doll auf eine hervorragende Landesligasaison zurückblicken.

13

15

15

12

Lohn dieser Leistung ist die Vizemeisterschaft und die damit einhergehende Teilnahme an der Relegation zur Verbandsliga. Das erste Relegationsspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga findet am kommenden Mittwoch,. Juni, in Aulendorf (Landkreis Ravensburg) statt. Abfahrt ist umUhr an der Stuifenhalle. Anmeldungen bei Manuel Barth direkt, oder per Mail (manuel.​barth@​tsgv-​fussball.​de) bis spätestens. Juni.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 20 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!