Wenn zu viele Klinik-​Mitarbeiter krank sind, werden Patienten verlegt

Szenen wie aus amerikanischen Filmen, in denen Patienten auf dem Korridor von hektisch herum rennenden Ärzten behandelt werden, gibt es nicht in der Stauferklinik. Damit dies auch nie so weit kommt, plant man voraus und verlegt vorsorglich Patienten in andere Kliniken, wenn krankheitsbedingt ein Personalmangel absehbar ist.

„Die Gesundheit der Patienten ist in unserem Haus immer das oberste Gebot“, versicherte der für Presseauskünfte zuständige Mitarbeiter Andreas Franzmann, räumte aber ein: „Der Fachkräftemangel hat auch uns erreicht!“ Vieles kann laut Franzmann das Team des Stauferklinikum durch besonderen Einsatz abfedern. Doch wenn zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig krank sind, tritt im Stauferklinikum „Plan B“ in Kraft. Wie der aussieht, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.

