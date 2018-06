Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Juni 2018 Mittwoch, 06. Juni 2018

Woche der Diakonie: „Platz da — Raum für Gutes“

„Es läuft vieles im Stillen, und das soll gewürdigt werden.“ Hartmut Wohnus, Diakon beim Kreisdiakonieverband Ostalbkreis und Gemeindediakon der Kirchengemeinde Lorch-​Weitmars sieht viele Projekte, die Gutes bewirken, aber kaum öffentliche Beachtung finden.

Das Motto der Woche der Diakonie lautet „Platz da – Raum für Gutes“. Leitsatz der Woche ist „Suchet das Beste der Stadt“ (Jeremia). „Das ist ein Aufruf zu Gemeinschaft und Engagement“, sagt Sylvia Caspari, Geschäftsführerin des Kreisdiakonieverbandes. Es gebe zahlreiche Beispiele von Engagement und Projekten, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, in den Kirchengemeinden im Altkreis Schwäbisch Gmünd, die darauf zielen, „dass die Menschen sich hier wohlfühlen.“ Während der Woche der Diakonie haben dieKirchengemeinden des Kirchenbezirks Schwäbisch Gmünd diese gemeinsame, verbindende Losung. Was während der Woche der Diakonie im Mittelpunkt stehen soll, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

