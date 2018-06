Ostalb | Donnerstag, 07. Juni 2018 Donnerstag, 07. Juni 2018

Insolvenz bei Binz in Lorch

Foto: Binz

Hiobsbotschaft für Lorch: Wie den Bekanntmachungen des Amtsgerichts Aalen zu entnehmen ist, hat Geschäftsführer Thomas Amm für die Binz GmbH & Co. KG in Lorch den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Gericht hat daraufhin den Stuttgarter Rechtsanwalt Rüdiger Weiß zum vorläufigen Verwalter ernannt.

Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen, wie der vorläufige Verwalter am Donnerstag im Telefonat mit der Rems-​Zeitung erläuterte. Was zu diesem Zeitpunkt noch zu der Schieflage des Unternehmens und zu seinen Überlebenschancen zu sagen war, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

