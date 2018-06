Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. Juni 2018 Donnerstag, 07. Juni 2018

Kindergarten St. Peter und Paul auf dem Hardt zieht um

Im Martinushaus auf dem Hardt ist auch der Kindergarten St. Peter und Paul. Das Gebäude aus den 60 er-​Jahren ist allerdings mittlerweile vom Zahn der Zeit kräftig angenagt worden. Weil der katholischen Kirchengemeinde das Geld für eine teure Sanierung oder einen Neubau fehlt, soll die Einrichtung in einen städtischen Neubau beim Sterntaler-​Kindergarten der Lebenshilfe umziehen.

Es wäre ein Umzug von Luftlinie weniger alsMetern, machten sowohl Repräsentanten der Kirche als auch der Stadtverwaltung deutlich. Im Rahmen eines Elternabends wurden am Donnerstag,. Juni, die Zukunftspläne präsentiert. Und die sehen so aus, dass das Martinushaus mit dem Kindergarten abgebrochen wird, nachdem quasi gleich um die Ecke für die Kinder ein neues Domizil geschaffen worden ist. Was konkret beabsichtigt ist und wie dies begründet wird, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.

