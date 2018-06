Kultur | Donnerstag, 07. Juni 2018 Donnerstag, 07. Juni 2018

Literatursommer: Auftakt in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: wil

Drei Lyrikerinnen, zwei Musikerinnen und eine Poetry-​Slammerin eröffneten im Spitalinnenhof den neunten Literatursommer. Und wenn auch ein deutliches Übergewicht an Frauenpower herrschte, so musste Mann sich doch nicht unterdrückt fühlen.

In diesem Jahr widmet sich die landesweite Veranstaltungsreihe dem Thema „Frauen in der Literatur“. Stadtbücherei und Volkshochschule, beide unter weiblicher Führung, sowie die Gleichstellungsbeauftragte Elke Heer zeichnen verantwortlich für das Sommerprogramm, das Künste und Handwerk vereint. Vier Frauen öffnen in den nächsten Wochen ihre Ateliers für Lesungen über Frauen, von Frauen und mit Frauen.Eröffnet wurde aber im Paradies des Spitalhofs unter freiem Himmel, von Petrus mit herrlichem Sommerwetter bedacht. Wie es ablief und was gelesen wurde, steht in der RZ vom. Juni.

