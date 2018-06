Ostalb | Donnerstag, 07. Juni 2018 Donnerstag, 07. Juni 2018

Mutlangen: Entscheidung über Parkplätze neben der Gmünder Straße steht bevor

Noch in diesem Monat müssen sich der Investor und der Gemeinderat auf eine Lösung für die Besucherparkplätze an der Gmünder Straße verständigen, damit der Bebauungsplan „Kalkofen-​West“ im Juli in trockene Tücher gebracht werden kann. Das Gremium verlangt eine Variante, die für die Gemeinde kostenneutral ist.

Damit der Verkehr zum umstrittenen Neubauprojekt „Kalkofen-​West“ nicht eine kleine Wohnstraße überlastet, wurde im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens zwischen Gemeinde, Bürgerinitiative und Investor der Kompromiss ausgehandelt, dass Besucher mit ihren Autos quasi „draußen“ bleiben sollen. Dazu soll eigens eine neue Parkfläche an der Ortsdurchfahrt geschaffen werden.Soweit herrscht absolute Einigkeit — allerdings gibt es mehrere Varianten. Wie die Wunschlösung des Gemeinderats aussieht, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.

