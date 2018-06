Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. Juni 2018 Donnerstag, 07. Juni 2018

Neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Gmünd

Foto: rw

Peter Ernst ist ab 1 . Januar 2019 der neue Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH und der Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd GmbH. Der Gmünder Gemeinderat beauftragte am Mittwoch Oberbürgermeister Richard Arnold, den 53 -​jährigen Peter Ernst in der Gesellschafterversammlung der städtischen Tochter zum Nachfolger von Rainer Steffens zu bestimmen. Steffens – derzeit Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd — wird zum Jahresende in den Ruhestand gehen.

Derin Reinbek in Schleswig-​Holstein geborene Peter Ernst wechselt als derzeitiger Bereichsleiter Energiedienstleistungen der Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) in seine Aufgabe an die Spitze der Gmünder Stadtwerke. Der Diplom-​Wirtschaftsingenieur (FH) und Diplom-​Ingenieur der Elektrotechnik für Energie– und Automatisierungstechnik (FH) war unter anderem Geschäftsführer der Naturstrom Rheinland-​Pfalz, Leiter des Energiemanagements und des Vertriebscontrolling und anschließend auch Leiter des Vertriebs Geschäftskunden bei der KEVAG.Er lebt derzeit mit seiner Frau in Koblenz, hat eine Tochter und zwei Enkelkinder.

