Sport | Donnerstag, 07. Juni 2018 Donnerstag, 07. Juni 2018

Patrick Schiehlen, TSV Essingen: „Ich gehe davon aus, dass wir gewinnen“

Galerie (2 Bilder)

Foto: pr/​Grafik: RZ

Patrick Schiehlen ist im vergangenen Oktober beim Fußball-​Verbandsligisten als Sportlicher Leiter angeheuert und hat in dieser Zeit so einiges erlebt. Vor dem Derby gegen Normannia Gmünd hat sich unser Redakteur Timo Lämmerhirt mit ihm unterhalten.

Der Zeitpunkt meines Starts war retrospektivisch sicherlich nicht der günstigste. Der TSV ist aber ein hoch interessanter Verein mit einer hoch interessanten Mannschaft. Trotz unserer schwierigen Saison hat es Spaß gemacht. Es war und ist eine große Herausforderung, aber ich mag Herausforderungen.Wir möchten wieder weiter oben heranrücken in der Tabelle. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass der Umbruch ein größerer wird und vor allem nicht vergessen, was wir in dieser Saison geleistet haben. Das geht nicht von heute auf morgen, da werden wir geduldig sein müssen. Zudem werden wir uns keine Ziele von außen vorgeben lassen. Wir wollen wieder konstant schönen Fußball spielen.Auch wenn sich das jetzt vielleicht blöd anhört: Wir möchten am Ende noch Platz sechs erreichen. Das ist uns wichtig. Deswegen werden wir auch alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen. Dass dieses Derby nun am letzten Spieltag stattfindet und dass die Gmünder Meister werden können, haben wir nicht bestimmt, dafür können wir nichts. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um dieses Spiel zu gewinnen. Alles andere liegt dann nicht in unserer Hand.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 72 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!