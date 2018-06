Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. Juni 2018 Donnerstag, 07. Juni 2018

Remsbahn-​Chaos: Acht Zugausfälle und zahlreiche Verspätungen an nur einem Tag

Foto: hs

Der schienengebundene öffentliche Personenverkehr im Remstal hat am Mittwoch einen schwarzen Tag erlebt. Acht Regionalzüge fielen aus, fast alle verspäteten sich. Zeitweise waren bei hochsommerlicher Hitze hunderte ratlose Fahrgäste auf den Bahnsteigen gestrandet.

Zu allem Unglück kamen am Gmünder Bahnhof auch noch technische Störungen im Fahrkartenverkauf hinzug. Galgenhumor und Sarkasmus machte sich unter den verärgerten Bahnkunden breit: Sei ja nur logisch und sogar freundlich, wenn von der Bahn keine Tickets mehr verkauft werden, wenn eh keine Züge mehr fahren. Besonders betroffen war die Verbindung von Aalen nach Stuttgart. Bis zu zwei Stunden harrten wartende Fahrgäste bei hochsommerlichen Temperaturen aus. Züge, die offensichtlich in einer Art Zufallsmodus kamen, waren heillos überfüllt und überhitzt. Der Bahn gelang weder die Bereitstellung von Bussen noch von Getränken. Das Unternehmen entschuldigte sich am Donnerstag und erklärt nach einer ersten Untersuchung eine unglückliche Kettenreaktion, weil zunächst ein Lokführer auf dem Weg zur Arbeit in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war und deshalb seine Lokomotive nicht pünktlich erreichte. Mehr zum Chaostag auf der Remsbahn am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 43 Sekunden.

