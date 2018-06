Sport | Freitag, 08. Juni 2018 Freitag, 08. Juni 2018

FC Normannia gastiert in Essingen: Derby für die Oberliga

Am Samstag um 15 . 30 Uhr richten sich viele Augen der Ostälbler auf das Essinger Schönbrunnenstadion. Dann empfängt der TSV Essingen am letzten Spieltag der Fußball-​Verbandsliga Tabellenführer Normannia Gmünd, der mit einem Erfolg sicher Meister sein würde.

In Gmünd versuchen sie derzeit, gar nicht so viel über das Derby zu sprechen, den Trainingsbetrieb möglichst normal zu gestalten. „Wir haben da kein Hexenwerk gemacht in dieser Woche. Das wäre auch Quatsch gewesen“, verrät FCN-​Trainer Holger Traub. Er selbst ist am vergangenen Sonntag, nach dem nervenaufreibenden Spiel gegen den VfB Neckarrems, Motorrad gefahren. „Das war dann nochmal für mich ganz alleine mein etwas anderes Adrenalin. Das hat richtig gut getan“, so Traub.Unter der Woche war auch die Teilnahme am Training keine besondere. Einige Spieler fehlten in der Montagseinheit beruflich, was bei der Normannia immer mal wieder vorkommt. „Der Beruf geht immer vor, das ist auf diesem Niveau doch ganz normal“, macht sich Traub darüber keine großen Gedanken.Warum hinter den Einsätzen der Normannia-​Spieler Daniel Stölzel und Nermin Ibrahimovic noch Fragezeichen stehen, lesen Sie in unserem ausführlichen Vorbericht in der RZ vom. Juni.

