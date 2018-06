Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. Juni 2018 Freitag, 08. Juni 2018

Infotag der Ausbildung bei Bosch Automotive Steering

Seit 80 Jahren bildet das Unternehmen in Schwäbisch Gmünd junge Menschen aus. Zu Beginn als ZF, dann als ZF Lenksysteme, heute als Bosch Automotive Steering. Insgesamt wurden hier in der gesamten Zeit 3916 Auszubildende fit für das Berufsleben gemacht.

Zum Infotag der Ausbildung waren rundGäste geladen. Menschen, die mit Ausbildung in irgendeiner Form zu tun haben – Schulleiter, IHK, Agentur für Arbeit und andere. Vor allem aber nutzten Schülerinnen und Schüler, die in absehbarer Zeit einen Ausbildungsplatz suchen werden, und deren Eltern die Gelegenheit, sich über die zahlreichen Ausbildungs– und Studienmöglichkeiten zu informieren. Warum Eltern hier eine wichtige Rolle spielen, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

