Marie Fuchs und Philipp Dalferth vom Schwimmverein Gmünd im Finale

Mit zwei Finalteilnahmen durch Marie Fuchs und Philipp Dalferth sowie einer Fülle von persönlichen Bestzeiten hat das fünfköpfige Team des Schwimmvereins Gmünd bei den Deutschen Jugendjahrgangsmeisterschaften in der Schwimm– und Sprunghalle im Europa-​Park in Berlin überzeugt.

Cheftrainer Patrick Engel und Nachwuchstrainer Peter Stich waren hochzufrieden. Stich freute sich besonders, dass sich seine beiden Schützlinge Marie und Paula Fuchs in der Jahrgangsklasse/​bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft als-​Jährige im Kreis der Topschwimmerinnen behaupten konnten.Eigentlich waren Plätze im Vorderfeld nicht zu erwarten – doch Marie Fuchs zündete überMeter Brust eine richtige Rakete. Schon ihreMinuten im Vorlauf waren bemerkenswert und wurden gleich mit der Qualifikation für den Endlauf belohnt. Da legte Marie Fuchs noch einmal eine Schippe drauf, steigerte sich auf sehr guteMinuten und sicherte sich mit einem beherzten Schlussspurt sogar noch den sechsten Rang.Auch in allen ihren anderen Rennen schwamm Marie Fuchs persönliche Bestzeiten. Dabei stieß sie überundMeter Freistil in für sie völlig neue Dimensionen vor – überMeter verbesserte sie sich vonaufSekunden und überMeter vonaufMinuten – das waren die Plätzeund. Hinzu kam für sie ein. Rang überMeter Lagen inMinuten.Wie die anderen Gmünder Teilnehmer in Berlin abgeschnitten haben, lesen Sie in der RZ vom. Juni.

