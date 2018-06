Sport | Freitag, 08. Juni 2018 Freitag, 08. Juni 2018

Myroslav Slavov geht für den VfR Aalen auf Torejagd

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Die Fans des Fußball-​Drittligisten VfR Aalen dürfen sich auf einen neuen Stürmer freuen: Der Ukrainer Myroslav Slavov geht ab der neuen Saison für die Schwarz-​Weißen auf Torejagd. Er unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30 . Juni 2019 .

27

1

97

33

154

88

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der-​Jährige undMeter große Angreifer für den Chemnitzer FC inLigaspielen zwölf Treffer. Zuvor war Slavov unter anderem beim ehemaligen ukrainischen Erstligisten Metalurh Donetsk, beim russischen Erstligisten Anzhi Makhachkala sowie in Österreich und beim Regionalligisten Berliner AK unter Vertrag.Beeindruckend ist seine Gesamt-​Trefferquote: InPartien gelangen SlavovTore.„Myro ist ein wuchtiger Stürmer, der nicht nur über ein starkes Kopfballspiel verfügt, sondern seine Stärken auch im Kombinationsspiel hat. Seinen ausgeprägten Torriecher hat er nicht nur in Chemnitz, sondern bei allen seinen vorherigen Clubs unter Beweis gestellt“, so VfR-​Chefcoach Argirios Giannikis.„Durch seine starke Saison in Chemnitz hat Myro Begehrlichkeiten bei vielen Clubs geweckt. Es freut uns außerordentlich, dass wir ihn in den gemeinsamen Gesprächen von unserem Konzept überzeugen konnten und er sich für den Wechsel zum VfR entschieden hat“, ergänzte Sport-​Präsidiumsmitglied Hermann Olschewski.„Ich hatte gleich im ersten Gespräch mit den VfR-​Verantwortlichen ein gutes Gefühl, blicke meiner neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen und will meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen“, äußerte sich Myroslav Slavov.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 54 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!