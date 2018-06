Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. Juni 2018 Freitag, 08. Juni 2018

Zeiselberg: Richtfestle mit Vorfreude auf ein Biergärtle

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Mit einem kleinen Richtsfest wurde am Freitagnachmittag der Abschluss der Rohbauarbeiten für die nachhaltige Neugestaltung des Zeiselberg im Rahmen der Remstal-​Gartenschau gefeiert. Thema hierbei auch: Einrichtung eines Biergartenprovisoriums von Gastwirt Hannes Barth noch für diesen Sommer.

Der Eindruck dazu, ohne dass eine endgültige Entscheidung gefallen ist: Hannes und der Bürgermeister werden’s schon richten. Mit im Boot ist auch der heimatverbundene Bauunternehmer Georg Eichele, der nach allerlei extern verursachter Verärgerung in den letzten Wochen wieder seinen Frieden mit dem Zeiselberg gefunden hat. Die Stimmung bei den am Rohbau Beteiligten war am Freitag doppelt gut. Denn in der Nacht zuvor hatte die Zeiselbergkonstruktion, die noch nicht begrünt ist, bei unwetterartigen Regengüssen ihre Bewährungsprobe bestanden. Mehr über das Richtfestle mit Vorfreude aufs Biergärtle am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!