Schwäbisch Gmünd | Samstag, 09. Juni 2018 Samstag, 09. Juni 2018

40 -​er Fest in der Gmünder Innenstadt

Galerie (21 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Auch in diesem Jahr startete die Reihe der traditionsreichen und beliebten Jahrgangsfeste mit dem Fest der Vierziger. Und auch in diesem Jahr fiel das Fest wieder mit dem ebenfalls traditionsreichen und beliebten Stadtfest zusammen.

08

30

40

21

40

Pünktlich umUhr setzte sich der Festumzug durch die historische Innenstadt in Richtung Marktplatz in Bewegung, vorneweg die „Oschtalb Ruassgugga“ aus Aalen, in „edlem schwarz“ gekleidet, mit ihrem Dirigenten Tobias Krehlig, die in diesem Jahr wie die Altersgenossen ihren. Geburtstag feiern. Zur frühen Stunde hatten sich schon viele Besucher, Freunde, Bekannte und Verwandte, Familie und Kinder in der Innenstadt rund um den historischen Marienbrunnen versammelt, um denAltersgenossen zu gratulieren, Glückwünsche zu überbringen, sie mit Blumen oder anderen originellen Gaben zu beschenken oder einfach nur in den Arm zu nehmen. Begleitet wurde der Festumzug von den letztjährigenern und wie gewohnt, sorgte die Kolpingkapelle mit der Dirigentin Janina Edelbauer für den guten Ton. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 39 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!