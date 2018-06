Ostalb | Samstag, 09. Juni 2018 Samstag, 09. Juni 2018

Auf die Waldstetter Feuerwehr ist Verlass

Fotos: Gerhard Nesper

Rund um die Musikschule auf dem Kirchberg fand am Samstag die diesjährige Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr statt.

Wegen eines überhitzten Tonofens in der Kunstschule entstand ein Brand, der sich auf den Dachstuhl ausbreitete. Im Obergeschoss waren drei Erwachsene verletzt worden und konnten aufgrund des verrauchten Treppenhauses nicht mehr das Gebäude verlassen; ebenso wie eine Schulklasse mitKindern im Klassenzimmer im Erdgeschoss. Die Kinder waren deshalb von der Lehrerin angewiesen worden, im nicht verrauchten Raum auszuharren und das Eintreffen der Feuerwehr abzuwarten. Ob das Feuer gelöscht und die Menschen gerettet werden konnten, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 25 Sekunden.

