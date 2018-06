Ostalb | Samstag, 09. Juni 2018 Samstag, 09. Juni 2018

Sponsorenlauf, damit die Glocken in Tonolzbronn wieder läuten

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Bevor die Glocken der rund 800 Jahre alten Stephanskirche in Tonolzbronn wieder läuten dürfen, müssen die Risse im Mauerwerk des Turms saniert und die locker gewordenen Verbindungen im Dachgebälk gesichert werden. Bei einem Sponsorenlauf besteht am Sonntag die Möglichkeit, zur Finanzierung dieser Sanierung etwas beizutragen.

Wie es sich für einen Sponsorenlauf zugunsten einer Kirchturmsanierung gehört, beginnen und enden die Runden genau dort. VonbisUhr ist es möglich, die unterschiedlich langen Strecken in Angriff zu nehmen. Umbeginnt die Veranstaltung mit einem Gottesdienst in der Stephanuskirche. Wer noch mitmachen möchte, findet in der Rems-​Zeitung vom. Juni ausführliche Informationen über diese Benefiz-​Sportveranstaltung.

