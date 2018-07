Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 01. Juli 2018 Sonntag, 01. Juli 2018

Das Erbe der Staufer: Grenzenloses Interesse wächst

Foto: hs

Das grenzenlose Interesse am Erbe der Staufer-​Dynastie wächst. Mit diesem Thema befasst sich die jüngste Samstagsreportage der Rems-​Zeitung.

Auch in Süditalien stehen nun — wie auf dem Johannisplatz in Gmünd oder auf dem Hohenstaufen — die jeweils viereinhalb Tonnen schweren Stauferstelen, um an die gemeinsame Geschichte des Mittelalters und an besondere Orte und Ereignisse zu erinnern. So auch der bevorstehende. Jahrestags des Einzugs von Barbarossa in seine Älteste Stauferstadt Gmünd. Die Rems-​Zeitunghat das Castel del Monte und das Schwäbische Schloss in Bari, bekannteste Bauwerke von Stauferkaiser Friderich II., dem genialen Enkel von Barbarossa, besucht und hierbei auch erfahren, wie enorm das Interesse der Italiener auch am „schwäbischen Stauferland“ mit Lorch, Schwäbisch Gmünd, Wäscherschlössle und Hohenstaufen wächst.

