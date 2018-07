Ostalb | Sonntag, 01. Juli 2018 Sonntag, 01. Juli 2018

Gartenfest der FFW Waldstetten

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Einen festen Platz im Veranstaltungskalender hat das traditionelle zweitägige Gartenfest der Freiwilligen Feuerwehr in Waldstetten.

Auch in diesem Jahr starteten die Floriansjünger am Samstag Nachmittag rund ums Feuerwehrhaus mit dem gemütlichen Beisammensein, bei dem den Gästen allerlei Grillgut und Wurstsalat sowie frische Getränke angeboten und serviert wurden. Der Spielmannszug unter der Leitung von Michael Henkel mit Fest– und Stimmungsmusik sorgte für Unterhaltung und Geselligkeit. Was sonst noch so geboten war, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

