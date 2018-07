Sport | Sonntag, 01. Juli 2018 Sonntag, 01. Juli 2018

Gaukinderturnfest beim TV Mögglingen: Früh übt sich…

Fotos: Kessler

Auch das diesjährige Gaukinderturnfest des Turngau Ostwürttemberg beim TV Mögglingen ist wieder ein Zuschauermagnet gewesen. Über 800 Kinder aus 25 Vereinen haben sich rund um das Sportgelände in Mögglingen versammelt und sich in verschiedenen Disziplinen gemessen.

Doch auch die Allerkleinsten hatten etwas von dieser riesigen Veranstaltung, zahlreiche Mitmach-​Angebote machten ihnen große Freude. Damit solch ein großes Fest auch gelingen kann, bedarf es natürlich eine Menge an Helfern. „Der Turnverein Mögglingen hat überMitglieder mit acht Abteilungen. Wir wollten es eigentlich im vergangenen Jahr machen, aber da stand uns die Mackilohalle nicht zur Verfügung. Da braucht man schon einige Leute, die solche Veranstaltungen schon einmal mitgemacht haben, da man an viele Details denken muss“, sagt Michael Pahl (linkes), Vorsitzender des TVM. Die ersten Helfer waren am Sonntagmorgen bereits umUhr auf dem Gelände, viele von ihnen auch schon am Abend zuvor. Fast der gesamte Sportplatz des. FC Stern Mögglingen, das Gelände bis zu den Tennisplätzen und natürlich die Mackilohalle waren gut gefüllt mit Kindern und natürlich deren Angehörigen. Karlheinz Rößler, Turngau-​Vorsitzender, hat es sich nicht nehmen lassen, persönlich da zu sein. „Verpflichtend ist das natürlich nicht im Ehrenamt, aber für mich doch selbstverständlich“, sagte Rößler schmunzelnd. Er merkte jedoch auch an, dass noch vor etwa zehn Jahren rundKinder bei solchen Veranstaltungen gewesen sind, die dann sogar mehrmals im Jahr stattgefunden hätten. Der demografische Wandel lässt sich somit nicht wegdiskutieren, ist längst im Vereinsleben angekommen, was auch Pahl weiß. „Grundsätzlich ist diese demografische Entwicklung überall anzutreffen, ob in den Betrieben oder den Vereinen. Das ist einfach so“, bestätigt er. Den ausführlichen Bericht zum Gaukinderturnfest in Mögglingen sowie einem Bericht zum Orientierungslauf lesen Sie in unserer Montagsausgabe.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 70 Sekunden.

