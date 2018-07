Sport | Sonntag, 01. Juli 2018 Sonntag, 01. Juli 2018

Gewichtheber Fabian Kluge sichert sich Bronzemedaille

Fabian Kluge vom SGV Oberböbingen hat bei der Deutschen Meisterschaft der Jugend in der Böbinger Römerhalle den Heimvorteil ausnutzen können und mit sechs gültigen Versuchen voll und ganz überzeugt. Im Reißen und Stoßen steigerte er seine Bestleistung um insgesamt 15 Kilogramm und hat sich in der Klasse bis 85 Kilogramm als Dritter die Bronzemedaille verdient.

Unter denMädchen und Jungen, die in der Römerhalle die nationalen Meister in ihren Gewichtsklassen ermittelten, waren mit Devin Leib, Jonas Beißwanger und Fabian Kluge auch drei Nachwuchsheber des ausrichtenden SGV Oberböbingen. Während Leib bereits am Freitag an die Hantel gegangen war und in der Klasse bisKilogramm als Vierter den Sprung auf das Podest verpasst hatte, standen Beißwanger und Kluge am Samstag im Mittelpunkt des Geschehens. Denn jedesmal, wenn die beiden Lokalmatadoren auf der Bühne standen, brandete frenetischer Applaus auf. Die rundZuschauer in der gut besuchten Römerhalle machten sich lautstark bemerkbar, puschten das SGV-​Duo zu Höchstleistungen und sorgten dafür, dass sich der Heimvorteil in den Ergebnissen niederschlug. Jonas Beißwanger, für den allein die DM-​Teilnahme schon ein großer Erfolg war, trat in der Gewichtsklasse bisKilogramm an und hatte im Reißen mitund einer neuen Bestleistung vonKilogramm zwei gültige Versuche. Im Stoßen folgtenundKilogramm, wodurch er mitRelativpunkten den sechsten Platz belegte und einen Kontrahenten hinter sich lassen konnte. Was SGV-​Trainer Karsten Kluge zur Leistung von Beißwanger gesagt hat und wie sich Fabian Kluge die Bronzemedaille geholt hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

