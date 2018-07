Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 01. Juli 2018 Sonntag, 01. Juli 2018

Hauptübung der DRK Bereitschaft und der Bergwacht

Das Szenario für die Hauptübung der DRK Bereitschaft und der Bergwacht war ein Blitzeinschlag an der Degenfelder Schanze beim Übungsbetrieb mit neun Verletzten.

Die Bereitschaft Bettringen des Deutschen Roten Kreuzes – bestehend aus den Ortsgruppen Bettringen, Weiler in den Bergen sowie Degenfeld – war mitEinsatzkräften der DRK Bereitschaft unter der Bereitschaftsleitung von Hans-​Peter Wanasek und vier Einsatzkräften der Bergwacht Schwäbisch Gmünd für die Höhenrettung unter der Einsatzleitung von Markus Becker vor Ort. Welchen Umfang das angenommene Szenario hatte und wie die Vorgehensweise der beteiligten Kräfte bei dieser aufwendigen Übung war, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

