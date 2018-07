Sport | Dienstag, 10. Juli 2018 Dienstag, 10. Juli 2018

Bogenlaufen: Krause und Baur nehmen beim Europa-​Cup Podestplätze ins Visier

Für Niklas Krause und Philipp Baur vom SV Straßdorf steht der erste große Saisonhöhepunkt an, wenn sie als Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft an diesem Wochenende am Europa-​Cup teilnehmen werden. Die Europameisterschaf ist zweigeteilt, in Estland wird nun die erste Hälfte ausgetragen.

„Es handelt sich quasi um die Europameisterschaft“, erläutert Niklas Krause, warum der Europa-​Cup den ersten Saisonhöhepunkt darstellt. Doch im Bogenlaufen handelt es sich nicht nur um eine Veranstaltung, sondern wird die EM gesplittet. „In Tallinn findet nun der erste Teil und in Paris im Oktober dann der zweite statt“, sagt Philipp Baur, der gemeinsam mit Krause vom kommenden Freitag an in Estland den SV Straßdorf und die deutschen Farben vertreten wird. Mittelfristig soll es aber nicht bei der zweigeteilten EM bleiben. „Der Europa-​Cup soll erweitert werden, dass die großen Länder im Bogenlaufen jeweils einen Cup stellen“, sagt Krause. Die großen Nationen sind Russland, Frankreich, Deutschland und die Niederlande. Nun habe sich eben Estland dazu bereiterklärt, die Ausrichtung zu übernehmen.Krause reist mit der Erwartung dorthin, „gute Ergebnisse abzuliefern“. Im Vorjahr ist er in der Gesamtwertung Vierter geworden, heuer solle es eine Verbesserung auf die Plätze eins, zwei oder drei geben. „Einen Podiumsplatz strebe ich auch in einem Einzelrennen an“, fügt er an. Ähnliche Ambitionen, ganz vorne mitzumischen, hat Baur: „Bei den Junioren möchte ich aufs Podest kommen. Und wenn es gut läuft, bei den Herren auch. Dazu muss es aber wirklich sehr, sehr gut laufen.“ Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

